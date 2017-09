Niet de fles, geen bierglas, maar Zeelandtoren

De nog te bouwen woontoren in Vlissingen krijgt de naam Zeelandtoren mee. Zaterdagmorgen werd dat bekend gemaakt tijdens de woonbeurs in de Timmerfabriek.

97 meter

De woontoren van 97 meter moet de blikvanger worden op het Scheldeterrein. De hoogte is vergelijkbaar met de Sardijntoren op de Boulevard van Vlissingen. In de toren komen 90 recreatiewoningen.



Positief

Bezoekers van de woonbeurs zijn positief. Ze vinden de toren over het algemeen een mooie toren die goed in het gebied past.

