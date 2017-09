Kloetinge speelt gelijk na tegentreffer in blessuretijd

Stefan Quinten zet Kloetinge op een 2-1 voorsprong (foto: Ron Quinten)

In de eerste helft domineerde Kloetinge en kwam het na achttien minuten op voorsprong door Roy Mulder, die van dichtbij afwerkte. Hierna bleef Kloetinge aanvallen, maar grote kansen bleven uit. Wuyts miste nog namens de thuisploeg, even later kreeg Oude Maas de kans om gelijk te maken vanaf elf meter. Chris da Silva maakte geen fout en schoot de gelijkmaker binnen.



Net na rust claimde Kloetinge een strafschop wegens hands, de scheidsrechter liet echter doorspelen en uit de daaropvolgende counter ontstond een grote kans voor de bezoekers, maar het lukte niet keeper Lentink te passeren. Hierna bracht trainer Marcel Lourens enkele verse krachten in, waaronder Stefan Quinten, die het vertrouwen gelijk terugbetaalde met een doelpunt. Lang leek dat ook de winnende treffer, maar in blessuretijd scoorde Zondervan alsnog voor Oude Maas, waardoor Kloetinge met één punt niet kreeg wat het verdiende.



Door het gelijkspel van Kloetinge gaat Feyenoord AV nu alleen aan kop in de 1e klasse B.

Scoreverloop

1-0 Mulder (18)

1-1 Da Silva (33, penalty)

2-1 Quinten (80)

2-2 Zondervan (90+2)

Opstelling Kloetinge

Lentink, Jansen, Jaap Esser, De Jonge, Amperse, Daan Esser, Mulder, Van Tiggele (Quinten/73), Wuyts (Van Vooren/46), De Bonte (Van Rossum/63), Van der Poel