WK-goud voor roeier Corné de Koning

Para-roeier Corné de Koning uit Goes heeft goud gewonnen bij het WK roeien in het Amerikaanse Sarasota. Met zijn partner Annika van der Meer was De Koning oppermachtig in de finale van de klasse para-mixed dubbel twee.

Corné de Koning uit Goes heeft goud gewonnen bij het WK roeien (foto: www.roeien.nl) De Koning en Van der Meer finishten na 8 minuten en elf seconden. Daarmee bleven ze Oekraïne en Polen ruim voor. Het is voor Corné de Koning de eerste keer dat hij goud wint bij het wereldkampioenschap. De medaille-ceremonie van Corné de Koning