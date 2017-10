Petitie voor het openen van de poort in Zierikzee

Zuidhavenpoort in Zierikzee (foto: Corné Swaen)

Volgens de initiatiefnemer is een groot deel van de inwoners nu aangewezen op één route om de stad te kunnen verlaten, namelijk via de Laan van Sint Hilaire langs het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland. "Slechts één uitweg voor zoveel bewoners kan simpelweg niet!"

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft de poort afgesloten om het doorgaande autoverkeer in het historische centrum van Zierikzee te verminderen. Half september is bij de poort een beweegbare paal geplaatst, zodat alleen nog fietsers en hulpdiensten via de poort Zierikzee kunnen verlaten.