Gijsel wint Open Zeeuwse titelstrijd motocross

Roy Gijsel wint het Open Zeeuws kampioenschap (foto: Facebook Roy Gijsel)

De Open Zeeuwse titelstrijd werd dit jaar geteisterd door hevige regenval. Zo gingen twee van de vijfde geplande wedstrijden niet door. Hierdoor was de animo bij de rijders minder dan andere jaren. De wedstrijden in Vlissingen en Westdorpe werd afgelast. Er werd wel gereden in Rilland, Wemeldinge en Axel.

Open Zeeuws kampioenschap

kampioenen MX1-klasse Roy Gijsel Heikant MX2-klasse 4-takten Bart Klijn Ouddorp MX2-klasse 2-takten Siemon Bezuijen Ouddorp

De enige Zeeuwse dagoverwinning in hoogste klassen in Axel kwam op naam van Mark Boot uit Kamperland, die in de MX2-klasse 4-takten de snelste coureur was.

Open Zeeuws kampioenschap