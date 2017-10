Inval in café Vlissingen: eigenaresse aangehouden

Rond 22.45 uur viel de politie het café aan de Walstraat binnen. De ongeveer dertig bezoekers werden geboeid om te voorkomen dat ze bewijs zouden vernietigen.

Onderzoek

Voor het café waren enkele tenten opgezet waar de bezoekers zich één voor één moesten legitimeren. Hier werden ook al hun spullen doorzocht.

Cafébezoekers worden onderzocht (foto: Wijkagenten Vlissingen)

Na onderzoek heeft de politie in het café zelf kleine hoeveelheden aan hard- en softdrugs en een busje pepperspray gevonden. De eigenaresse zit vast in het politiecellencomplex in Middelburg, ze wordt vandaag verder verhoord.

Kluis

De brandweer van Vlissingen is vanmorgen ingeschakeld om een kluis uit het café te halen. Met een slijptol en breekijzer is vervolgens de kluis opengemaakt. Wat de inhoud van de kluis was is nog niet bekend.