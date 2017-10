De zegen voor hond Max en Annie de pony

Zegening in Ovezande (foto: Omroep Zeeland)

Zegening

Aan het einde van de viering was er, speciaal voor paarden en schapen, een aparte zegening in de tuin. Pastoor van Hees besprenkelde de dieren met heilig water en zegende ze in naam van Sint Franciscus van Assisi.

Op 4 oktober is het dierendag. Het is ook de gedenkdag van Sint Franciscus van Assisi, de heilige die volgens de legenden met dieren kon praten.

Zelfs schapen en een pony kregen de zegen (foto: Omroep Zeeland)

Stuk rustiger

Annie de Pony komt jaarlijks langs voor de zegening in Ovezande. Volgens de eigenaar is altijd te merken dat ze is geweest: "Ze eet de weken daarna altijd een stuk beter en het lijkt of ze rustiger is."

Een husky-puppy was er voor het eerst bij. Voor de eigenaar met een speciale reden, want zijn vorige hond was op 7-jarige leeftijd aan kanker overleden. "Baat het niet, dan schaadt het niet!"