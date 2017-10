Dronken man loopt met keukenmes op straat

In 's-Gravenpolder is gisteravond een man aangehouden voor het rondlopen met een groot keukenmes. Hij liep rond in de Langeweg. Ook bedreigde hij een gealarmeerde agent.

archief (foto: Politie Zeeland - West-Brabant) Rond 19.00 uur kreeg de politie de melding dat de man met het mes in de Langeweg rondliep met een mes. Getrokken pistool Bij aankomst van de politie in 's-Gravenpolder kwam de man plotseling, met het mes in zijn hand, op één van de agenten af. De agent trok onmiddellijk zijn pistool, waarop de man toch maar besloot om het keukenmes te laten vallen. De man bleek te veel alcohol te hebben gedronken. Hij werd aangehouden en voor verder onderzoek en verhoor naar het politiecellencomplex in Middelburg gebracht. Zondagmorgen werd de man weer vrijgelaten. Tegen hem wordt nog wel een proces-verbaal opgemaakt.