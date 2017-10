Vlissingen met lege handen na eerste tegengoals

OSS'20 kwam na een half uur spelen ietwat gelukkig op voorsprong doordat een vrije trap van Mats van Huijgevoort van richting werd veranderd in de muur. Het was het eerste tegendoelpunt van Vlissingen dit seizoen in de competitie. Keeper Joan van Belzen had in de eerste drie duels, als enige keeper in de hoofdklasse B, nog geen treffer moeten incasseren..

Vlissingen kreeg in de eerste helft kansen via Steve Schalkwijk, Mart de Kroo en Giovanni Siereveld, maar telkens was OSS-keeper Rick van der Leest een sta-in-de-weg.

In de tweede helft kwam OSS'20 op 0-2 door een treffer van Tom Pijnenburg. Door de nederlaag zakt Vlissingen naar de achtste plaats in de stand van de hoofdklasse B.

Scoreverloop

0-1 Van Huijgevoort (31)

0-2 Pijnenburg (74)

Opstelling Vlissingen

Van Belzen, Renzo Roemeratoe, Braafhart (Manuhuwa/77), Siereveld, Milton Roemeratoe, Eryürük (Geerman/77), Gooding, Bouzambou (El Hattach/77), De Kroo, Nyemb, Schalkwijk