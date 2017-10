GOES ontsnapt ternauwernood aan nederlaag (foto: Omroep Zeeland)

GOES begon de uitwedstrijd slecht en kwam na vier minuten spelen al op een 1-0 achterstand na een treffer van IFC-aanvoerder Danny Slingerland. Na een half uur spelen verkeek keeper Brian Meulmeester zich op een voorzet waarna Stephen Emelina de 2-0 binnen kon schieten. GOES liet het er niet bij zitten en kreeg niet veel later een strafschop mee.

Tegen het einde van de eerste helft wist Danny Slingerland vanaf elf meter het verschil weer terug naar twee te brengen waardoor de ploegen met een 3-1 ruststand de kleedkamers opzochten.

Kansen

Na de rust kwam GOES een stuk beter uit de startblokken en creëerde meer kansen. Alleen wist de formatie van trainer Rogier Veenstra die kansen niet om te zetten in doelpunten. In de 78ste minuut zorgde Franse wel voor spanning door de aansluitingstreffer te scoren. De opmars van GOES werd doorgezet en in de dying seconds van de wedstrijd wist Ray Kroon nog de 3-3 binnen te schieten.

Ongeslagen

Door het gelijkspel is GOES van de eerste plek gestoten. Wel blijft de nieuwkomer in de hoofdklasse ongeslagen na vier gespeelde wedstrijden. GOES staat nu op tweede plek met twee punten minder dan Groene Ster.

Scoreverloop:

1-0 Slingerland (4)

2-0 Emelina (33)

2-1 Wissel (36/pen)

3-1 Slingerland (44/pen)

3-2 Franse (78)

3-3 Kroon (90+3)

Opstelling GOES:

Meulmeester, Klaas van Hecke, Tawfik (Dekker/85), Jan Paul van Hecke, De Punder (Boy de Jonge/64), De Winter (Corné de Jonge/76), Hollemans, Kabwe Manengela, Franse, Wissel, Kroon