Uitslagen amateurvoetbal zondag 1 oktober

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

Hoofdklasse B

Dankzij een late goal van Ray Kroon houdt GOES één punt over aan het duel tegen IFC. Vlissingen lijdt de eerste nederlaag van het seizoen. Halsteren wint door goals van Jonathan Constansia en Josimar Pattinama.

2e klasse E

Zeelandia Middelburg pakt uit tegen Sarto de eerste punten van het seizoen.

3e klasse A

Philippine wint door een late goal van Roland van de Wege met 2-1 van HVV'24. Douwe Nieskens bezorgt Terneuzen het eerste punt door de 1-1 te scoren tegen Groen Wit. Eerste zege voor Hontenisse. Gelijkspel voor Breskens.

4e klasse A

Groede wint ook z'n tweede competitiewedstrijd en is alleen koploper. STEEN en Koewacht zijn ook nog ongeslagen. IJzendijke had een hele slechte dag en verliest met 8-1 in Hoogerheide van METO

5e klasse A

Biervliet staat samen met de enige twee niet Zeeuwse clubs in deze klasse bovenaan, na een zege in de Zeeuwse Vlaamse derby tegen Aardenburg. Corn Boys en Vogelwaarde zijn de enige twee thuisspelende Zeeuwse clubs die verliezen.