Leuke dingen om te doen in Zeeland in oktober (foto: Pixabay)

Het is herfst! En er zijn weer genoeg leuke dingen te doen in oktober in Zeeland. Wij hebben dit overzicht voor je gemaakt.

Vrijdag 6 oktober - 90's Now a Tribute to '97

Vrijdag 6 oktober - 90's NOW a tribute to '97

[Youtube:https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=AeK3WAREux0]

Beleef de jaren 90 opnieuw! Tijdens 90's Now in De Spot in Middelburg worden alleen maar hits uit de jaren 90 gedraaid. Van Aqua tot Bloodhound Gang, van Anouk tot Guus Meeuwis, van de Spice Girls tot R. Kelly en alles wat daar tussen zit. Een avondje terug in de tijd.

Vrijdag 6 oktober - Terneuzen Proost!

Wijnliefhebbers opgelet! Winkeliers en horecaondernemers in Terneuzen organiseren op vrijdagavond 6 oktober 'Terneuzen Proost'. Een wijnroute door Terneuzen waar deelnemers meer dan veertig wijnen kunnen proeven. Door het kopen van een uniek wijnglas krijg je toegang tot het evenement.

6, 7 en 8 oktober - de Kustmarathon

[Facebookvideo:https://www.facebook.com/lopeninzeeland/posts/1285978791512376]

Het is weer tijd voor de Kustmarathon Zeeland: de mooiste en zwaarste marathon van Nederland. 42195 meter klimmen en dalen langs de mooie Zeeuwse kustgebieden. Er zijn verschillende wedstrijd onderdelen LadiesRun, Light Kustrun, Minimarathon, MTB Toertocht en Wandelmarathon. Omroep Zeeland is er het hele weekend bij. Volg de Kustmarathon via de Facebookpagina Lopen in Zeeland.

Wil jij iemand succes wensen voor de marathon? Reageer op Facebook of plaats jouw foto met #duimomhoog op Instagram.

Zaterdag 7 oktober - OkThoberfest

Trek je lederhosen of je dirndl maar weer aan want het is oktober en dat betekent tijd voor een Oktoberfest. Op zaterdag 7 oktober wordt in Tholen het OkThoberfest gehouden. Met bier, worsten en genoeg entertainment belooft het een mooie avond te worden. Ook in Vlissingen, Graauw en Terneuzen worden deze maand oktoberfesten georganiseerd.

12 t/m 14 oktober - Dam-X Event

Hét watersportevenement van Zeeland. Heb je nog nooit aan watersport gedaan? Dan kun je meedoen aan diverse boardsport clinics om kennis te maken met watersport. Ook is er een board sports market, het Friday Night Event met spectaculaire shows en muziek. Zaterdagavond wordt er een knalfeest georganiseerd en op zondag kun je je geluk testen tijdens de tombola.

14 oktober - 90's night

14 oktober - 90's night

Ben je even helemaal klaar met de muziek van tegenwoordig? Tijdens de 90's party op 14 oktober in het Arsenaal Theater in Vlissingen worden er alleen maar hits uit de jaren 90 gedraaid.

20 oktober - Marley Meets by Rootsriders

De Rootsriders zijn al jaren een van de beste Bob Marley tribute-bands. Tijdens deze show in De Piek komen naast de aanstekelijke Bob Marley ook de minder bekende liedjes van Bob Marley uit de jaren 60 voorbij. Ook zullen er liedjes van het nageslacht van Marley voorbij komen. Kijk hier voor meer informatie.

Zaterdag 21 oktober - Slik!

'Een feest mie veen muziek, vretuh en zupuh' zo wordt Slik! omschreven door de organisatie. Met optredens van de Snollebollekes, Surrender, Stan bor en DJ Arno belooft het een mooi feestje te worden.

Zaterdag 21 oktober - Vuurwerkshow met muziek Zoutelande

In Zoutelande wordt op zaterdag 21 oktober een vuurwerkshow op muziek gehouden. Een bijzondere show waarbij de vuurpijlen harmonieus op moderne muziek worden afgeschoten.

19 oktober - Nick & Simon

Met hun nieuwe voorstelling 'Aangenaam' staan Nick en Simon op donderdag 19 oktober in het Scheldetheater in Terneuzen. Ze zullen het nieuwe werk van hun gelijknamige album laten horen en natuurlijk ook hun grootste hits. Ook zullen ze ons de verhalen achter de muziek vertellen.

21 oktober - SuperHeroRun Vlissingen

[Instagram:https://www.instagram.com/p/BL3k1xkggrP/]

Verkleed als Batman, Superman, Sneeuwwitje, Elsa van Frozen of jouw favoriete superheld? Alles kan tijdens de SuperHeroRun in Vlissingen. Op zaterdag 21 oktober (hard)loop je 5 kilometer door de binnenstad van Vlissingen. Het is geen wedstrijd maar puur voor de lol. Iedereen mag meedoen.

27 oktober - Nightrun Goes

Vrijdag 27 oktober wordt de Nightrun in Goes voor de vierde keer georganiseerd. Een citytrail dwars door de binnenstad van Goes. Dit jaar worden de deelnemers ook verrast door lichtprojecties, geluidseffecten en livemuziek. De opbrengst gaat naar de strijd tegen neuroblastoom kinderkanker.

27 oktober - Halloweenrun & -wandeltocht

Vrijdag 27 oktober vindt de 2e editie van Halloweenrun in Middelburg plaats. Kom in je engste outfit om er een griezelige avond van te maken. De start en finish is op de Markt bij Cafe Tympaan. Daar wordt dan ook aansluitend de afterparty gehouden.

29 oktober - Nacht van de Nacht

Op vrijdag 28 oktober wordt het tijdens Nacht van de Nacht weer donker in Middelburg. Dit jaar is het een speciale editie wegens het 800 jarig bestaan van Middelburg. Allerlei activiteiten worden georganiseerd door Middelburgse horeca, winkels, verenigingen, kerken, musea, podia én het bestuur van N8vdN8 Middelburg. Op de website van Nacht van de Nacht vind je alle Zeeuwse evenementen tijdens de 'donkerste' nacht van het jaar.

Vrijdag 27 en 28 oktober - The Forest of Terror

29 oktober - Strandcross Vlissingen

Ronkende motoren, een hoop kabaal en een enthousiast publiek: het is 29 oktober weer tijd voor de jaarlijkse strandcross in Vlissingen op het badstrand. Het grootste motorspektakel van Zeeland.