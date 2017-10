Tim Pleijte droomde na Kustmarathon van profcarrière

"De mooiste overwinning in mijn carrière", blikt Tim Pleijte terug. "Het is toch het grootste sportevenement van Zeeland. Er wordt weken naar toegeleefd en er staan zoveel mensen langs de kant. Als je zo'n evenement kunt winnen is dat fantastisch."

In de weken erna werd Pleijte continu herinnerd aan zijn prestatie. "Ik kreeg heel veel reacties van mensen op straat en van collega's. Je bent even een heel belangrijk iemand. Later ebt dat wel weer weg. Nu dat de Kustmarathon er weer aankomt gaan mensen er weer naar vragen. Dat is erg leuk."

Tim Pleijte in actie tijdens een van de trails (foto: Nuno Vieira)

Ondanks de vele aandacht pakte Pleijte vrij snel weer zijn normale leven op. De hardloper werkt in het dagelijks leven als laborant in het Radiotherapeutisch instituut in zijn woonplaats Vlissingen. Tussen het maken van scans door droomde hij het afgelopen jaar weleens van een professionele hardloopcarrière. "Het winnen van de Kustmarathon heeft me mentaal een enorme boost gegeven. Ik kwam er achter dat ik grote wedstrijden kon winnen. Op zo'n moment ga je dan ook wel eens nadenken over wat er nog allemaal meer mogelijk is."

Maar de stap naar een professionele sportcarrière kwam er uiteindelijk niet. "Ik heb geen aanbiedingen gehad", zegt hij lachend. "Als dat was gebeurd had ik er zeker serieus over nagedacht. Een profcarrière klinkt leuk, maar het moet financieel allemaal wel mogelijk zijn. De combinatie werken en sporten bevalt me prima. Laten we het daar maar bij houden."

Kustmarathon 2017

Van sporten komt overigens weinig de laatste tijd. Pleijte kampt al maanden met een hamstringblessure. Het is dus nog maar de vraag of hij dit jaar mee kan doen aan de Kustmarathon. "Ik loop op het moment nog maar enkele minuutjes hard", zegt hij daarover. "Ik ga er alles aan doen om aan de start te verschijnen, maar ik denk dat het nog te vroeg komt. Mocht ik starten dan verwacht ik niet dat ik om de prijzen mee kan strijden."