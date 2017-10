Zeeland wordt wakker: aziatische hoornaar, kustmarathon en drugs

Dreischor op zoek naar Aziatische hoornoor (foto: Omroep Zeeland)

Nest vernietigd

In de buurt van Dreischor is gisteren het nest van de Aziatische hoornaar gevonden en uitgeroeid. De provincie Zeeland meldt dat deskundigen met behulp van warmtecamera's aan een drone het nest hebben gevonden.

Inval in café in Vlissingen (foto: HV Zeeland)

Drugs

De politie is zaterdagavond binnengevallen bij café Conny's Place in Vlissingen. In het café zou gehandeld worden in drugs en ook drugs aanwezig zijn.

Tim Pleijte winnaar Kustmarathon 2016 (foto: Jan Louws)

Mooiste overwinning

Tim Pleijte uit Vlissingen won vorig jaar de Kustmarathon en was even één van de bekendste personen in Zeeland. "De mooiste overwinning in mijn carrière", blikt Tim Pleijte terug. Komend weekend doet hij weer mee, maar vanwege de nasleep van blessure verwacht hij niet zijn titel te kunnen verdedigen.

Zuidhavenpoort in Zierikzee (foto: Corné Swaen)

Poort open

Een petitie onder inwoners van Zierikzee moet het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland bewegen om de Zuidhavenpoort weer open te stellen.

Bloemen (foto: Adrie Gideonse, Veere)

Het weer

Vandaag is er vrij bewolking, soms laat de zon even zien. Het blijft meest droog. De zuidwestenwind wakkert aan en wordt matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig of hard. Het wordt vanmiddag 16 of 17 graden.

Vanavond en vannacht blijft het stevig waaien. Het koelt af naar 12 graden.