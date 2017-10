'Nest met Aziatische hoornaars gevonden door ze te volgen'

De Aziatische hoornaar lag versuft op het pad (foto: Rob van de Roer | CC BY-NC-ND 3.0)

Dat was nog best een moeilijke klus, vertelt Zeegers in Zeeland wordt wakker op de radio. "Je hebt niet zomaar een wesp, en die heeft niet zomaar een prooi. En die moet je dan honderden meters volgen met je verrekijker. Dus het heeft een week geduurd voordat dat lukte."

Uiteindelijk bleef er een gebied over van een paar hectare waar het nest moest zijn, maar daar kon het op het zich niet worden gevonden. Daarop zijn drones ingezet met warmtecamera's.

Sommige werksters vliegen naar bijenkassen en gaan daar voor de deur hangen en vangen bijen weg." Theo Zeegers, EIS Kenniscentrum Insecten

Volgens Zeegers waren de hoornaars niet echt onder de indruk van de drone. "D'r waren een paar hoornaars die kwamen even kijken wat ze nou weer voor rare vogel in hun voortuin hadden. Die vlogen er een rondje omheen en vlogen vervolgens weer rustig verder. Dat was best komisch om te zien."

"Deze Aziatische hoornaar is qua gedrag bijzonder relaxt. Voor mensen is 'ie totaal ongevaarlijk. Je kunt een meter van het nest gaan staan en er gebeurt helemaal niets." Vooral imkers zijn niet blij met het beestje. "Sommige werksters vliegen naar bijenkassen en gaan daar voor de deur hangen en vangen bijen weg", vertelt Zeegers.

Nog wat losse hoornaars

Na de vondst hebben deskundigen gif in het nest gespoten. Na het doden van hoornaars, is vervolgens het nest ook weggehaald. Het kan wel nog zijn dat er wat werksters rondvliegen, maar die zullen volgens Zeegers binnen enkele weken overlijden.

De eerste Aziatische hoornaar van Nederland werd in een tuin in Dreischor ontdekt. Het beestje staat sinds 2016 op de lijst met invasieve exoten van de Europese Unie. Landen binnen de EU zijn verplicht het nest van de Aziatische hoornaar op te sporen en te vernietigen.

