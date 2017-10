Man gewond bij arbeidsongeluk langs N62

Bij een arbeidsongeval langs de N62 bij Nieuwdorp is een man gewond geraakt. Hij is met letsel aan zijn been naar het ziekenhuis gebracht.

Een medewerker raakte gewond aan zijn been (foto: HV Zeeland) Na het ongeval werden een traumahelikopter en een ambulance opgeroepen. De man zou zijn geraakt door een rol van doek. Volgens een woordvoerder van Inspectie SZW gaat het om een rol van 300 kilo. "Die rol is gaan rollen en heeft het slachtoffer geraakt. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht", zei hij.