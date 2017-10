Bovenleidingsportaal bij station Goes geraakt

Bovenleiding bij spoor Goes (foto: Menno van den Nieuwenhuizen)

Wat er is misgegaan, wordt nog onderzocht door ProRail. De vrachtwagen was bezig bij opruimwerkzaamheden na het werk van afgelopen weekend.

Het bovenleidingsportaal zal moeten worden gerepareerd. Wanneer dat gebeurt en of dat gevolgen heeft voor het treinverkeer voor reizigers is niet bekend.

Perronhoogte

ProRail brengt de perrons op een hoogte volgens een Europese norm. Het is de bedoeling dat in de toekomst de instap op alle stations het perron even hoog is als de trein, waardoor rolstoelers makkelijk zelf de trein in en uit kunnen rijden. Afgelopen weekend werd het perron in Goes daarom aangepakt.