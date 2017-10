Zeker 75 medewerkers eisen geld op voor poort van Yara Sluiskil

Een groep van zo'n honderd medewerkers heeft zich voor de poort verzameld (foto: Omroep Zeeland)

De mannen, uit voornamelijk Roemenië en een paar uit Italië, werken voor het Italiaanse bedrijf SIM SpA. Dat bedrijf werkt in opdracht van Maire Tecnimont op het terrein van Yara. De werknemers zijn sinds augustus vorig jaar bezig aan een nieuwe granulatiefabriek bij Yara. Het werk is nu voor 90 procent klaar, zegt een werknemer.

Twee maanden loon

Volgens de medewerkers wordt de belofte om hun geld te betalen steeds niet nagekomen. De medewerkers willen nu terug naar hun thuisland en eisen daarom nu hun achterstallige salaris op. Het zou gaan om twee maanden aan loon. Eén van hen heeft het over een bedrag van 4500 euro.

Wat voor werk de mannen op het terrein uitvoerden is onduidelijk. Het gaat om een groep van in totaal 150 Roemenen en 50 Italianen. Een deel van hen is dus al naar huis.

Zelf gestopt met werken

Volgens Yara zijn de medewerkers zelf gestopt met werken omdat zij hun salaris niet kregen. Op dit moment werken 500 tot 600 mensen aan de granulatiefabriek. Doordat het werk nu deels stil ligt, komt de planning in gevaar, zegt een woordvoerder. Er wordt nu wel gesproken over oplossingen om het werk van SIM over te nemen.

Het chemiebedrijf zegt dat wel meer partijen problemen hebben met "deze onderaannemer". Of het om SIM gaat wil Yara niet bevestigen.

