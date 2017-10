Inval Vlissings café: eigenares vrij, maar blijft verdachte

De politie kijkt nog in samenwerking met justitie of de vrouw verder wordt vervolgd.

Afzetting

Bij de inval werd zaterdag de omgeving afgezet met schermen en tenten. Politiewoordvoerder Alwin Don legt uit: "Dat had te maken met de verwachting van wat we zouden aantreffen in het café. We wisten dat er ongeveer dertig bezoekers zouden zijn die mogelijk betrokken waren bij handel of gebruik van drugs. Onze ervaring is dat zulke mensen vaak proberen bewijsmateriaal te vernietigen. Dat moest voorkomen worden en daarvoor hebben we flink wat mensen nodig."

Tijdens de inval zijn alle bezoekers van het café geboeid. Vanaf het moment dat de politie binnenstapte waren alle aanwezigen verdacht. De politie heeft dan het recht om ze te boeien, zelfs wanneer ze niet betrokken zouden zijn bij het plegen van strafbare feiten. Door de bezoekers te boeien en mee naar buiten te nemen voor verdere identificatie en fouillering, kon de politie beter de controle houden over de ruimte en voorkomen dat de verdachten bewijsmateriaal zouden laten verdwijnen. Nadat iemand zich heeft geïdentificeerd wordt bepaald of wordt overgaan tot een officiële aanhouding. Wanneer dit niet gebeurt, worden de boeien losgemaakt en wordt een verdachte in vrijheid gesteld

Cafébezoekers worden onderzocht (foto: Wijkagenten Vlissingen)

De politie heeft in het café kleine hoeveelheden drugs gevonden. Verder werden er drug gebruikt en trof de politie restanten van drugsgebruik aan in het café. De ongeveer dertig bezoekers konden zijn na te zijn gefouilleerd en geïdentificeerd naar huis.