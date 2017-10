CNV: Werknemers Sim zullen procedure in buitenland moeten starten

De medewerkers staan voor de poort van Yara in Sluiskil (foto: Omroep Zeeland)

Vanochtend verzamelden 75 werknemers uit Roemenië en Italië zich voor de poort van Yara in Sluiskil omdat ze nog salaris te goed zouden hebben van onderaannemer Sim. Sommigen spreken van een bedrag van 4500 euro.

"Het wordt erg moeilijk voor deze mensen om bij de poort daadwerkelijk iets te eisen", zegt Peter Vlaming van vakbond CNV. "Ze zullen bij de werkgever in het buitenland een procedure moeten starten."

"In Nederland komt op een gegeven moment het UWV eraan te pas. En krijgen die mensen dus alsnog vanuit een waarborgstelling in Nederland geld. Maar dat geldt alleen voor Nederlandse bedrijven", zegt Vlaming. "Ik vermoed dat er in dit geval geen sprake van zal zijn."

Het CNV adviseert daarom de werkgever in het buitenland aan te spreken op het achterstallige salaris en daar ook de procedure dus te starten. "En als dat in Italië moet, dan is dat zo. Dat zal de enige weg zijn om nog geld te krijgen van de werkgever. Of als die het niet meer kan betalen - als het in Italië hetzelfde werkt als in Nederland - zou de overheid dat moeten overnemen."

Rol van Yara

Vlaming vindt dat Yara ook een rol zou moeten spelen om dit arbeidsconflict op te lossen. "Die mensen zouden geholpen kunnen worden door Yara door in elk geval iets in werking te zetten. Maar formeel gezien, kan ik daar geen uitspraak over doen omdat ik de situatie niet precies ken."

Het CNV zegt geen samenwerking te hebben met de vakbonden in Italië. "Als het net over de grens zou zijn in België, dan is het een ander verhaal. Dan is er een samenwerkingsverband waarbij we zaken over en weer oppakken. Maar in dit geval denk ik dat ze een procedure in Italië zullen moeten starten."

