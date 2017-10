Nog geen uitspraak over 'penaltysoap'

De rechtbank in Utrecht doet vandaag nog geen uitspraak over de 'penalty-soap' waarbij de voetbalclubs Hoek en FC Lisse zijn betrokken. Een beslissing over de strafschoppenreeks na het duel in de eerste ronde van de KNVB-beker zal wel voor 9 oktober worden genomen.