Naar de pedicure met een handjevol kokkels

Jonge mensen

Het ledenbestand van 51 mensen veroudert sterk. Daarom kan Lets Walcheren wel wat jonge mensen gebruiken, volgens bestuurslid Hilly Bosch uit Vlissingen. "Vooral mensen die handig zijn met de computer. We willen graag een nieuwe website. Ook kunnen we nog wel wat sterke mannen gebruiken, die helpen met verhuizen of andere klusjes."

Het werkt als volgt: Een lid van de ruilkring biedt een dienst aan. Dat kunnen taallessen zijn, maar ook hulp voor in de tuin, massages, pedicure-behandelingen of hulp bij het repareren van sieraden. Als je daar gebruik van wilt maken, betaal je diegene met kokkels. Vervolgens kan je met die kokkels zelf diensten afnemen of producten kopen bij andere leden van Lets Walcheren.

De betaling wordt gedaan door middel van een chequeboekje. De administratie van de ruilkring houdt bij hoeveel kokkels een lid op zijn of haar 'kokkelrekening' heeft.

Hilly en Ria zijn allebei lid van Lets Walcheren (foto: Omroep Zeeland)

In geldnood

Voor Ria Jacobi uit Middelburg kwam de ruilkring als geroepen. Zo'n twintig jaar geleden, toen ze het financieel moeilijk had, is ze lid geworden. Ze kookt Thais voor anderen en repareert daarnaast sieraden. "Het sprak me destijds aan, omdat het een gratis dienst was. Nu vind ik het vooral leuk om andere mensen te helpen. Laatst heb ik hulp van andere leden gevraagd voor wat werk in de tuin, omdat ik rugpijn had."

Het voelt alsof we één grote familie zijn." Hilly Bosch, lid van ruilkring Lets Walcheren

Hilly beaamt het gevoel van Ria. "De ruilkring is één groot sociaal gebeuren. Het voelt alsof we één grote familie zijn."