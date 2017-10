Voor één euro: een chauffeur, een bus en afgezet voor de deur!

Nu meer en meer faciliteiten en voorzieningen zich concentreren in één kern, Kruiningen, wil de gemeente de buurtbus onder de aandacht brengen. Denk aan het consultatiebureau, de bibliotheek. Die zijn verdwenen uit de kernen als Krabbendijke en Waarde en zijn nu alleen nog in Kruiningen te vinden. "Het kan niet anders dan dat we veel moeten concentreren in één kern, maar juist daarom willen we wijzen op het bestaan van de buurtbus", aldus wethouder Hans de Kunder van Reimerswaal.

Deze maand voor één euro met de buurtbus in Reimerswaal (foto: Omroep Zeeland )

Reportage van verslaggever Marike Konings die een bezoek bracht aan de buurtbus:

Ook in oktober is er nog een actie. Dan krijgen passagiers hun retourkaartje gratis bij bezoek aan gemeentehuis, bibliotheek en consultatiebureau in Kruiningen. Een kaartje kost gemiddeld 3,50 euro per rit.

Vorig jaar maakten zo'n 2000 mensen gebruik van de twee lijnen van de buurtbussen: lijn 594 (Rilland Kruiningen en terug) en lijn 599 (Wemeldinge Yerseke en terug). Dat aantal ligt rond de norm die de provincie stelt aan het aantal passagiers.

De buurtbus zoekt overigens niet alleen meer passagiers, maar ook meer vrijwillige chauffeurs. Meer informatie is te krijgen via de gemeente Reimerswaal