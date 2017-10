Sinkegroep is Zeeuws familiebedrijf van 2017

Sinkegroep met de prijs (foto: Omroep Zeeland)

We hadden het niet verwacht. Ik bedoel _ we zitten in afval. Dat spreekt mensen niet aan, dachten we. We hebben ons duidelijk vergist" Wilco Sinke, mede-eigenaar Sinke, Familiebedrijf 2017

De jury keek vooral naar innovatie, de gemaakte groei vanaf de start, veerkracht, manier van werken, historie en de economische waarde voor Zeeland. Naast het oordeel van de jury werd de winnaar ook bepaald via publieksstemmen.

Twee kapiteins

Dat was voor het eerst dit jaar en het publiek gaf uiteindelijk ook de doorslag. De vakjury koos in eerste instantie voor Saman Groep. Wilco Sinke: "We hadden het niet gedacht. Ik bedoel: we zitten toch in afval. Dat spreekt de mensen misschien niet zo aan. Maar daarin hebben we ons vergist. We zijn trots. Vooral ook op onze medewerkers." Meteen na het uitspreken van de winnaar, riep Sinke zijn broer, hun beide vrouwen en kinderen het podium op. En sprak hulde over zijn medewerkers. "Ik zeg: Er zijn twee kapiteins, maar 125 mensen die de boot varende houden. "

De drie finalisten waren gekozen uit in totaal tachtig nominaties. In het verleden hebben Fraanje, Paree en Omoda de award in ontvangst mogen nemen.