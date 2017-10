Vrachtwagen vol suikerbieten gekanteld

Een vrachtwagen vol suikerbieten is dinsdagmorgen op de Sloeweg tussen afslag 's-Heerenhoek en de A58 gekanteld. De weg was tijdelijk afgesloten. Verkeer kan via de op- en afrit langs het ongeval.

Middenberm

Het ongeluk gebeurde rond 03:45 uur op de oprit bij 's-Heerenhoek. De suikerbieten liggen in de berm en worden opgeruimd. De oprit wordt bij de berging van de vrachtwagen later deze morgen tijdelijk afgesloten. De chauffeur is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. Hij moest door de brandweer uit zijn cabine worden bevrijd. De chauffeur is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht (foto: Omroep Zeeland)