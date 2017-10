Zeeland wordt wakker: Zeeuws familiebedrijf, buurtbus en dierenbegraafplaats

De vrachtwagen zat vol suikerbieten (foto: HV Zeeland)

Een vrachtwagen vol suikerbieten is dinsdagmorgen op de Sloeweg tussen afslag 's-Heerenhoek en de A58 gekanteld. De weg was tijdelijk afgesloten. Verkeer kan via de op- en afrit langs het ongeval.

Sinkegroep met de prijs (foto: Omroep Zeeland)

Familiebedrijf van het jaar

Sinkegroep is er met de prijs van Zeeuws Familiebedrijf van 2017 vandoor gegaan. Dat werd vanavond bekend gemaakt in de Mythe in Goes. Bliek Meesterbakkers en Saman Groep waren ook genomineerd.

Deze maand voor één euro met de buurtbus in Reimerswaal (foto: Omroep Zeeland )

Buurtbus

Voor één euro met de buurtbus mee. Het kan deze maand in Reimerswaal. De gemeente hoopt zo extra mensen naar en vooral ook in de buurtbus te trekken.

De medewerkers staan voor de poort van Yara in Sluiskil (foto: Omroep Zeeland)

Yara Sluiskil

Voor de poort van chemiebedrijf Yara in Sluiskil verzamelden 75 werknemers uit Roemenië en Italië zich gistermorgen. Volgens de mannen, die voor een onderaannemer van Yara werken, is het werk klaar bij het bedrijf, maar hebben ze nog geld te goed. De werkmannen voor de poort van Yara vertegenwoordigen in totaal 200 mensen.

Urn voor hondenas in de vorm van een hondje (foto: Omroep Zeeland )

Dierenbegraafplaats

De dierenbegraafplaats van Huiduc in Heinkenszand gaat na jaren weer open. Een jonge ondernemer, de 23-jarige Annabel Faase, heeft het roer overgenomen van het echtpaar Prins dat na vijfentwintig jaar stopt. Ze gaat ook het dierenpension en het dierencrematorium runnen.

Weer honden begraven in Heinkenszand

Amacis paddenstoel in Oost-Souburg (foto: Anneke van den Dries)

Zon en wolken wisselen elkaar af, vanochtend kan er een enkele bui vallen, meestentijds is het droog. Er waait een matige tot (vrij) krachtige westen- tot noordwestenwind, in de loop van de middag neemt de wind af. Het wordt 16 graden.