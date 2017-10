Files A58 door uitgelopen werkzaamheden

Werkzaamheden op A58 (foto: Rijkswaterstaat)

De wegwerkzaamheden aan de Vlaketunnel stonden gepland tot 06:00 uur.

Woensdag

Komende avond en nacht is de A58 afgesloten ook weer afgesloten door werkzaamheden. Tussen afslag 's-Gravenpolder en afslag Yerseke is de weg in beide richtingen afgesloten. Verkeer wordt omgeleid over de Rijksweg.

Lees ook: