Yara: 'Wij kunnen ze niet helpen'

De medewerkers staan voor de poort van Yara in Sluiskil (foto: Omroep Zeeland)

Yara heeft de bouw van de nieuwe granulatiefabriek uitbesteed aan hoofdaannemer Marie Tecnimont. Het Italiaanse bedrijf heeft tientallen onderaannemers ingehuurd waaronder SIM SpA. Dit bedrijf heeft volgens Yara betalingsproblemen.

Volgens Gijsbrecht Gunter probeert Yara te bemiddelen in de hoop op een snelle oplossing, zodat de bouw van de fabriek geen vertraging oploopt. Ook is gesproken met de stakers. Gunter zegt dat Yara begrip heeft en ze ook ruimte geeft om te staken voor de poorten van het bedrijf. Andere hulp kan het bedrijf uit Sluiskil niet bieden.

Achterstallig salaris

De Roemeense en Italiaanse werknemers zijn via SIM SpA ingehuurd om het werk te verrichten in Sluiskil. De medewerkers eisen achterstallig salaris op. Volgens sommige medewerkers is het achterstallige loon opgelopen tot 4500 euro.

De nieuwe granulatenfabriek is voor 90 procent klaar. Het werk wat SIM SpA moest verrichten ligt nu stil.