'Brood en Vis' silo moet wijken voor woontoren

Uit reacties van inwoners blijkt dat de meeste mensen heus wel willen dat er iets met de verpauperde haven gebeurt, maar het jammer vinden dat dit ten koste van het kunstwerk gaat. Volgens wethouder Jack Werkman van de gemeente Sluis heeft de projectontwikkelaar onderzocht of het mogelijk is om de silo te behouden, maar dat blijkt niet te kunnen.

"Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dat erg vinden omdat ze hier waarschijnlijk heel lang wonen en dat een beeldbepalend iets is voor het gebied. Maar ze krijgen er iets heel moois voor terug", aldus de wethouder.

In de haven van Breskens worden de komende jaren de volgende zaken gebouwd en gerealiseerd: - 460 appartementen, waarvan 360 recreatief en 100 permanent bewoond

- Een viscentrum met daarin een vismijn, visserij-experience met viskotter op het dak, vis-detailhandel, horeca

en het KNRM-kantoor

- Uitbreiding van de jachthaven met 100 ligplaatsen

- 5000 vierkante meter nieuwe voorzieningen en kleinschalige havengerelateerde bedrijven, waaronder

een zeezeilcentrum

- 2500 vierkante meter horeca

Een 3D-impressie van de nieuwe haven (foto: Arcas Architecten)

Johnny Beerens

De gemeente wil kijken of het mogelijk is om in overleg met de kunstenaar een andere kunstuiting te realiseren. Schilder Johnny Beerens uit Breskens, die de silo in 1997 beschilderde, heeft nog niks gehoord van de gemeente. Hij wil niet op de zaken vooruit lopen, maar dat de gemeente de silo wil slopen, raakt hem wel.

Zo ziet de haven van Breskens er nu nog uit (foto: Omroep Zeeland)

Jeugdherberg

Ook Toon Franken, van de werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland, maakt zich zorgen om de silo. Oude graansilo's verdwijnen volgens hem in rap tempo omdat ze geen beschermde status hebben. Maar zijn wel degelijk bijzonder genoeg om te behouden. Franken:"Je kunt er een herbestemming aangeven en met borden laten zien wat het geweest is, dan is het leerzaam voor de bevolking en de toeristen." Volgens hem zijn er tal van mogelijkheden met zo'n gebouw, hij stelt voor om er bijvoorbeeld een jeugdherberg van te maken met op de bovenste verdieping een restaurant.

De bouwfasen van het plan (foto: Gemeente Sluis)

Het voorontwerp bestemmingsplan voor de haven ligt tot woensdag ter inzage bij de gemeente Sluis. Het gaat om een tweede poging, de Raad van State keurde het plan eerder al af. De volgende stap is het ontwerpbestemmingsplan en pas daarna volgt het definitieve plan. De gemeente hoopt eind 2018 met de bouw te kunnen beginnen. Voor inwoners met vragen is een mailadres in het leven geroepen: havengebiedbreskens@gemeentesluis.nl.

