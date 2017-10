'Ik ben er niet bij hè, dat doet wel weer zeer.'

Schletterer is sinds eind 2014 permanent geblesseerd door een rughernia. "Ik heb dat jaar behoorlijk veel hooi op mijn vork genomen. Die hernia heeft blijvende zenuwschade in mijn rechterbeen veroorzaakt." Schletterer heeft tot de dag van vandaag last van zijn blessure en kan niet meer op niveau sporten.

"Ik probeer nog wel voor mezelf lekker bezig te zijn op de atletiekbaan, maar ik kom niet verder dan één keer in de week een rondje te dribbelen." Harder gaat Schletterer (45) niet want door de blessure kan hij niet goed afzetten en landen met zijn rechterbeen. "Het is echt wel een beperking voor mij."

Sébastièn Schletterer (foto: Omroep Zeeland)

Kijken naar de beelden is een beetje pijnlijk." Sébastièn Schletterer

Schletterer was drie keer de snelste atleet van de Kustmarathon. "Het brengt mooie herinneringen naar boven als ik de beelden terugzie. Aan de andere kant is het ook wel een beetje pijnlijk om naar te kijken. Soms kijk ik ook bewust niet. Het is dan toch confronterend."

Erelijst

Sébastièn Schletterer overwinningen snelste tijd Kustmarathon Zeeland 2004, 2008 en 2009 2:33.36' (2014, 2e plaats) Marathon Zeeuws-Vlaanderen 2010, 2013 en 2014 2:25.14' (2014) Marathon Rotterdam - 2:20.38' (2014, PR) Marathon Amsterdam - 2:23.18' (2014)

Schletterer volgt de Kustmarathon nog altijd. "Het blijft een heel mooi evenement voor Zeeland en eigenlijk voor heel Nederland. Het heeft een grote aantrekkingskracht."

Hij leeft mee met zijn collega's die meelopen en hoorde dat voormalig Nederlands kampioen Gert-Jan Liefers (1.500 meter) meeloopt. "Ik heb in 2004 nog met hem getraind in Kenia. Ik vind het wel leuk om hem te volgen."

Maar liever had Schletterer zelf meegedaan. Hij zucht nog eens diep en sluit af. "Ik ben er niet bij hè, dat doet dan toch wel weer zeer."