Finale Zeeuwse Lagune spannend tot laatste seconde

Het hotel dat de Zeeuwse Lagune wil bouwen (animatie) (foto: OZ)

Ondernemer Marco Doeleman wil op de eilandjes een 14 meter hoog hotel met 95 appartementen, een restaurant en negen vakantiewoningen bouwen. Hij wil het hotel en het restaurant in een groene wal bouwen, zodat de gebouwen grotendeels uit het zicht blijven.

De VVD en Betrokken Noord-Beveland (BEN) geven op voorhand aan de plannen van Doeleman te gaan steunen. De twee partijen hebben samen vijf van de dertien zetels in de gemeenteraad. De PvdA (een zetel) en Noord-Bevelands Belang (twee zetels) zeggen tegen de Zeeuwse Lagune te gaan stemmen.

CDA en SGP

Doorslaggevend zal het stemgedrag van het CDA en de SGP zijn. Die partijen hebben allebei twee zetels in de gemeenteraad. Maar ze willen op voorhand niet zeggen of ze voor of tegen zijn. De SGP zegt er nog niet helemaal uit te zijn. Het CDA heeft al wel een standpunt ingenomen, maar de raadsleden Joop de Nooijer en Johan Sandee willen pas tijdens de raadsvergadering zeggen of ze voor of tegen zijn.

En dan is er nog de zetel van NB7, die wordt ingenomen door Annet Versluijs. Zij is telefonisch niet te bereiken. De verwachting is dat zij tegen de Zeeuwse Lagune zal stemmen. Maar van zal ook pas tijdens de raadsvergadering echt duidelijk worden of ze voor of tegen is.