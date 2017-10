'Het nest is weg, maar de hoornaar komt vast terug'

Het was niet makkelijk om het nest te vinden. Een aantal spotters volgde de vliegroutes van de hoornaar en bepaalde zo het zoekgebied. Uiteindelijk moest er een drone aan te pas komen met een warmtecamera om het nest te spotten. Daarvoor werkten Brandhof Natuur & Platteland en DronExpert samen.

Hans Wondergem is ongediertebestrijder bij Traas in 's-Gravenpolder en was nauw betrokken bij de verdelging van het nest. "Mijn eerste gedachte toen ik hem zag hangen, was: dat is best mooi! Ik dacht er niet gelijk aan om het omlaag te halen. Het is toch best indrukwekkend om te zien." Het nest heeft een doorsnee van veertig centimeter, best fors. Volgens Wondergem is het dan ook waarschijnlijk dat het al geruime tijd in de boom zat.

De Aziatische hoornaar komt van nature niet voor in Nederland. Het beestje is al een aantal jaren te vinden in onder andere Frankrijk, België en Engeland en is pas sinds onlangs voor het eerst in Nederland gezien. Omdat de Aziatische hoornaar het niet alleen voorzien heeft op muggen en rupsen, maar ook op bijen, wordt het beest waar mogelijk verdelgd. Vooral fruittelers en imkers maken zich zorgen om de toekomst van de bij, die erg belangrijk is voor de voedselproductie.

Hans Wondergem heeft geholpen het nest te bestrijden (foto: Omroep Zeeland)

Van de Aziatische hoornaar kom je niet zomaar af. Ze houden van grote hoogtes. Het nest in Dreischor bevond zich op drieënhalve meter. "Dat is uitzonderlijk", aldus Wondergem. "In andere landen komen ze niet onder de dertig meter hoogte voor. Dat bemoeilijkte de zoektocht: we waren naar hogere plekken op zoek dan waar we het nest aantroffen."

Gif

Het nest is verdelgd door een gat te maken in de onderkant en daar gif in te spuiten. Vervolgens is het nest even met rust gelaten, zodat alle hoornaars die 'van huis' waren terug zouden komen en zo in aanraking zouden komen met het gif. Vanwege het onstuimige weer en het gevaar dat het nest kapot zou waaien, is het vervolgens naar beneden gehaald. Het ligt nu in een afgesloten kist op het kantoor van Wondergem en zijn collega's. "Dat is nodig, want een aantal larven is nog niet dood. Pas als dat wel het geval is, kunnen we het nest uit de kist halen en nader onderzoeken."

Het nest van de Aziatische hoornaar in de boom (foto: Wouter Borre)

Met het verdelgen van het nest is het voorlopig klaar met de Aziatische hoornaar in Dreischor. Wondergem: "Het kan zijn dat mensen de komende tijd nog wat overgebleven hoornaars tegenkomen, maar die zullen in de meeste gevallen dood zijn of snel dood gaan." Toch sluit hij niet uit dat de hoornaars zullen terugkeren naar Zeeland. "De hoornaars zijn eerder hier naartoe gekomen, dus dat kunnen ze weer doen. Het nest is weg, maar ik denk dat de hoornaar zal terugkeren."