Joe Buck gaat voor een maand naar Nashville

Soul searching

Joe Buck is de artiestennaam van Sjoerd de Buck. In de zomer van 2016 kreeg hij landelijke bekendheid door zijn deelname aan een talentenjacht van Giel Beelen op 3FM. Hij viel op bij Ilse DeLange die hem een country natuurtalent noemt. Deze zomer tekende hij een publishing deal bij Firefly/Universal Music.

Hij kijkt erg uit naar zijn maand in Nashville: "Ik wil zo veel mogelijk van de cultuur daar opsnuiven. Ik heb wat sessies gepland met wat schrijvers, mensen die ik al kende via The Common Linnets. De mensen zijn daar te gek, dus dat gaat me veel leren. Het is een beetje een maand lang soul searching met liedjes maken, met muziek checken, de geschiedenis van de countrymuziek in me opnemen."

Na terugkomst in Nederland gaat hij aan de slag om zijn muziek te publiceren. Uiteindelijke doel is een eigen single op de radio proberen te krijgen.

Joe Buck - December