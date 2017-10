Negen vragen over de plannen met de haven in Breskens

Omroep Zeeland sprak de verantwoordelijke wethouder Jack Werkman in de haven van Breskens. Hij geeft antwoord op negen vragen.

Maximaal 460 appartementen, is er wel vraag naar zoveel nieuwbouw in Breskens?

"Je moet het in het geheel zien van de totale havenontwikkeling. We gaan 460 appartementen bouwen, waarvan 360 recreatief en 100 permanent. Daar is heel goed van tevoren over nagedacht en daar is ook echt markt voor. Je ziet dat heel veel mensen nu al interesse hebben. We hebben een inloopavond gehad waar mensen vroegen of ze al een appartement kunnen kopen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi."

3D-impressie van de nieuwe haven (foto: Arcas Architecten)

Een van de appartementencomplexen wordt een woontoren van 72 meter, is dat niet veel te hoog?

"Ik denk dat dat hartstikke mooi is. Dat wordt een hotspot voor Breskens. Van daaruit kun je mooi over de Westerschelde kijken en ik denk dat dat alleen maar goed is. Dat zal ook voor een aantal mensen een reden zijn om bijvoorbeeld zo'n appartement te kopen en echt te genieten van dit gebied. Soms moet je de hoogte in om bepaalde groepen te trekken, die juist daar willen wonen."

Ontstaat er straks een situatie waarin vooral Belgen de appartementen kopen als belegging maar er vervolgens nooit zijn?

"Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Je ziet gewoon dat dit gebied een enorme aantrekkingskracht heeft op toerisme en wij denken dat er echt wel mensen zijn die deze appartementen kopen. Niet als belegging, maar echt omdat ze hier willen recreëren en willen vertoeven. Dat dat ook bijdraagt aan de leefbaarheid van het gebied is meegenomen, want daar doen we het uiteindelijk ook voor."

De huidige silo en de toekomstige woontoren (foto: Omroep Zeeland/Arcas Architecten)

De jachthaven wordt uitgebreid met honderd ligplaatsen terwijl de recreatievaart vergrijst, is dat wel een goed idee?

"Dat hebben we vooral gedaan omdat we gewoon zien dat er een toename is van een stuk verhuur en een stuk verkoop van boten in de zin van langere jachten, grotere jachten. Vandaar dat we samen met de jachthaven, want dat is een van onze partners, willen uitbreiden met honderd ligplaatsen. We zien dat er vanuit België meer mensen deze kant op komen, omdat je hier snel de Noordzee op kan."

De graansilo met het kunstwerk 'Brood en Vis' van Johnny Beerens komt in de plannen niet meer voor, waarom kan deze niet behouden blijven?

"Het beeld van de silo past niet in de plannen. Daar is echt heel goed naar gekeken door de ontwikkelaars of die silo op een of andere manier behouden kan worden, maar om allerlei technische redenen is dat gewoon echt niet mogelijk en moet hij verdwijnen. We gaan wel kijken of het kunstwerk dat daar nu aanhangt eventueel een plaats kan krijgen binnen het havengebied of elders."

"Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen het erg vinden, omdat ze hier heel lang wonen en het beeldbepalend is voor dit gebied, maar ze krijgen er iets heel moois voor terug. Een hotspot Breskens waarin van alles te doen is, te zien en beleven. Dus ik denk dat het er alleen maar op vooruit gaat."

Komt er een visserij-experience met een nieuwe vismijn terwijl Breskens maar één vissersschip meer heeft?

"Deze vismijn doet voornamelijk garnalen. We zien dat de ligging van de vismijn hier gewoon echt perfect is voor de aanvoer van garnalen uit de Noordzee. In die zin gaan wij met een nieuwe visserij-experience en vismijn een nieuwe toekomst tegemoet waarbij nog meer garnalen kunnen worden aangevoerd."

Impressie van de toekomstige haven (foto: Arcas Architecten)

De gebouwen op de Middenhavendam, waaronder de silo, zijn in handen van rederij Vroon. Wat is de rol van Vroon in de plannen?

"De totale havenontwikkeling doen we samen met projectontwikkelaars. Daar zit Vroon in, daar zit beheermaatschappij Verstraeten in, daar zit aannemersbedrijf Van der Poel in, de gemeente zit daarin en natuurlijk nog wat andere partners die met ons meedenken. Maar Vroon en Verstraeten zijn de twee grote ontwikkelaars die meewerken aan dit gebied."

Eerder keurde de Raad van State de plannen af, gaat dat deze keer niet gebeuren?

"Dat klopt, maar dat zijn twee zaken. De eerste zaak was dat we de visserij-experience eruit gehaald hebben, dat is door middel van een amendement uit de raad gekomen. Daar is van gebleken dat het niet kan. Dat is om een aantal redenen, dat gaat te ver om dat nu allemaal uit te leggen. Maar vandaar dat we nu een nieuw voorontwerp bestemmingsplan hebben van het totale havengebied inclusief die visserij-experience."

Loopt de gemeente financieel risico met het plan?

"Nou dat is altijd het uitgangspunt geweest van de raad, dat het financiële risico van de gemeente nul moest zijn. Met deze constructie die we nu aan het bewandelen zijn met de ontwikkelaars staat het risico voor de gemeente op nul. In die zin, dat de visserij-experience ook door de ontwikkelaars wordt ontwikkeld."