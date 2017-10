Leerlingen CSW hebben primeur met website Loopbaanoriëntatie

Zo'n 25.000 leerlingen in vmbo en mavo en ook studenten in het middelbaar beroepsonderwijs, hebben vanaf nu de mogelijkheid met de computer die vragen te stellen over wat ze later willen, en daar ook antwoorden op te krijgen. Met vragen als: Waar ben ik goed in, en Waar ligt mijn passie? zou dat de keuze voor een vervolgopleiding makkelijker moeten maken.

Het is voor het eerst dat dat in Nederland in gang is gezet. Maar het krijgt een vervolg, zegt Bianca van der Meijden van het Zeeuws LOB-Platform: ,,Wij hebben het hier in Zeeland in gang gezet, maar in de rest van Nederland hebben ze ook interesse."



Ook eerste jaars-leerlingen van het vmbo en mavo gaan met deze Loopbaanoriëntatie aan de slag, vertelt Bianca van der Meijden.