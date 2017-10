Reimerswaal: Fouten bij huisvesting arbeidsmigranten

Fruitpluk - archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Op twee dagen in september gingen controleurs langs bij in totaal twaalf adressen in de gemeente waar uitzendbureaus en andere bedrijven arbeidsmigranten huisvesten. De timing van de controle is niet toevallig, er is nu veel werk in de gemeente voor arbeidsmigranten, onder meer door de fruitoogst en de uienoogst.

Onder die twaalf adressen waren ook twee locaties die wel een vergunning hebben voor het huisvesten van arbeidsmigranten, maar waar niemand was ondergebracht. Van de tien adressen waar wel arbeidsmigranten verbleven, was er slechts één locatie waar alles in orde bleek te zijn.

Brandveiligheid niet in orde

Op vijf adressen was de brandveiligheid niet in orde, bijvoorbeeld doordat er te weinig brandmelders waren of doordat er te veel arbeidsmigranten in een te kleine ruimte waren ondergebracht. De eigenaren werden gesommeerd om meteen maatregelen te nemen, zoals het aanbrengen van rookmelders of vervangen van gasslangen.



Rookmelder (foto: Omroep Zeeland)

Twee van de locaties bleken geen vergunning te hebben. Op één van die twee vergunningloze adressen waren er niet alleen overtredingen op het gebied van brandveiligheid, de huisvesting was bovendien 'onvoldoende menswaardig', zoals de gemeente het omschrijft. Er waren te weinig toiletten voor de hoeveelheid arbeidsmigranten die daar werden ondergebracht.

Op één adres, waarvoor wél een vergunning was verleend, ontbrak er een actueel nachtregister. Daardoor is niet duidelijk hoeveel mensen in het pand verblijven. Omwille van de ontruiming bij bijvoorbeeld een brand is zo'n nachtregister verplicht.

Meer controles

Met deze controles wilde de gemeente op korte termijn de brandveiligheid en de omstandigheden waaronder de arbeidsmigranten worden ondergebracht verbeteren. De gemeente Reimerswaal overweegt om in de toekomst meer van dit soort controles uit te voeren.

De gemeente voerde de controle uit samen met de sociale recherche, de vreemdelingenpolitie, de arbeidsinspectie en de Belastingdienst. Naast brandveiligheid was de controle ook gericht op het opsporen van valse identiteitspapieren, illegaal verblijf, onderbetaling, fiscale fraude en huisjesmelkerij. Die onderzoeken lopen nog.