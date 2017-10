Watervogels slaan hun vleugels uit: vogeltje genezen, kastje open!

De dieren zijn destijds gewond binnengebracht door de dierenambulance. Het waren toen nog kuikentjes. "In het voorjaar en in de zomer komen er helaas veel kuikens bij ons binnen. Die hebben ongeveer twee maanden verzorging nodig", vertelt Coby Louwerse, beheerder van De Mikke. Als ze dan eenmaal vrij worden gelaten is dat voor Louwerse "echt een feestje. Iedere keer voel ik me heel dankbaar dat ik dat mag doen."

Tip

Overigens heeft Louwerse nog wel een tip voor mensen die een gewonde vogel hebben gevonden: "De dierenbescherming haalt in principe alleen grote vogels op, zoals bijvoorbeeld roofvogels of zwaargewonde kuikens. In andere gevallen moeten de mensen altijd proberen om de dieren zelf te brengen. Dan verzorgen wij de opvang."

Vogelopvang De Mikke laat herstelde watervogels vrij (foto: Omroep Zeeland)

De Dierenbescherming was deze keer ook van de partij. "Vaak laten wij de vogels zelf vrij, maar omdat het morgen dierendag is hebben we besloten om de dierenbescherming ook uit te nodigen", zegt Louwerse.