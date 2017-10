Belasting in Terneuzen een beetje omlaag

gemeentehuis terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente kiest er voor om reserves te verhogen en schulden af te lossen. Niet alle belastingen gaan omlaag, want al eerder is bepaald dat de drie gemeentelijke tarieven met 3 procent gaan verhogen. Hoe de belastingen er vanaf 2019 gaan uitzien is nog niet bekend.

Projecten

Er komt geld de komende jaren voor een aantal project extra geld uitgetrokken. De markt van Terneuzen wordt getransformeerd tot 'de huiskamer van Terneuzen'. Het doortrekken van de Laan van Othene en de tweede fase van het Rondje Kreek krijg geld van de gemeente.

De schuld per inwoner is de afgelopen vier jaar met 414 euro verlaagd. In de lijn der verwachting ligt dat het de komende drie jaar ook nog eens met ruim 300 euro gaat dalen.

De gemeenteraad behandelt de begroting in de raadsvergadering van november.