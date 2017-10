Politie verspreidt beelden van inbraak hotel Nehalennia

In het tv-programma Opsporing Verzocht werden beelden getoond van twee inbrekers in een hotel in Domburg. Te zien is hoe de twee op zondag 30 juli het hotel aan de Badstraat binnendrongen. Bij de inbraak werd een kassalade buitgemaakt.

Fragment Opsporing Verzocht over inbraak bij hotel Nehalennia De inbrekers reden in een witte Volkswagen polo. Op de beelden is te zien hoe de auto rond 05.00 uur tegen het verkeer in over de Badstraat rijdt en dat de twee jonge mannen uitstappen. Ze dragen allebei met een petje met een logo en hebben beide een klein baardje. Oude toegangsdeur Op de beelden is te zien hoe ze eerst proberen via de officiële ingang binnen te komen. Als dat niet lukt, breken ze een oude toegangsdeur open. Uiteindelijk krijgen ze een kassalade los en nemen die mee. De politie hoopt dat er kijkers zijn die de inbrekers herkennen. Inbrekers hotel Nehalennia in Domburg op beelden bewakingscamera (foto: Opsporing Verzocht)