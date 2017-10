Veertien dorpshuizen kunnen voorlopig verder

Het dorpshuis van Renesse is één van de dorpshuizen die een nieuw huurcontract heeft (foto: Omroep Zeeland )

De huur per vierkante meter gaat iets omhoog, van 32 naar 36 euro. Maar die verhoging wordt voor een deel niet doorberekend aan de huurders "In de praktijk betekent het voor de verenigingen een minieme stijging," zegt Dick Kooman van de Stichting Dorps-en Gemeenschapshuizen Schouwen-Duiveland. Die stichting regelt het beheer van elf van de dorpshuizen op het eiland. Kooman: "We zijn blij, opgelucht dat het zo goed geregeld is."

Blij met de overeenkomst

Alle betrokken partijen zijn tevreden met de overeenkomst die tien jaar geldig is. Ook Marco van der Wel van Zeeuwland."Het is goed voor de leefbaarheid in de kernen. En voor Zeeuwland, de overeenkomst is voor het eerst kostendekkend voor ons."

"Het is fijn voor de verenigingen die gebruik kunnen blijven maken van de dorpshuizen," vult Kooman aan. "Maar ook voor de inwoners van de dorpen. We zien dat zij ons steeds vaker weten te vinden. Bijvoorbeeld voor het vieren van een verjaardag of jubileum." Uit cijfers van zijn stichting blijkt dat in januari dit jaar 7845 mensen de elf dorpshuizen hebben bezocht. Een maand later waren dat er 9306.

De stichting en de drie aparte besturen van de dorpshuizen van Nieuwerkerk, Ouwerkerk en Scharendijke huren de dorpshuizen van Zeeuwland. Het verschil in opbrengst van de dorpshuizen en de kosten van de huur legt de gemeente bij.

Zonnepanelen

Vorig jaar was dat 397.000 euro voor de elf dorpshuizen van de stichting. En dat bedrag wordt elk jaar lager. Kooman: "We maken elk jaar minder kosten. De dorpshuizen hebben bijvoorbeeld lagere energierekeningen doordat we zonnepanelen hebben geplaatst. Ook zijn we als bestuur meer zelf gaan doen. Ook daardoor besparen we geld."

Kooman benadrukt dat het belangrijk is dat de dorpshuizen er in ieder geval de komende jaren nog zijn. "Er verdwijnen steeds meer voorzieningen uit de dorpen: de winkel, de school. Daarom is een dorpshuis juist nu zo belangrijk."

Tussentijds opzeggen

Voor de gemeente Schouwen-Duiveland verandert er volgens wethouder Jacqueline van Burg niet veel. "Het enige verschil is dat we nu tussentijds het contract zouden kunnen opzeggen, dat was de afgelopen tien jaar niet het geval. Maar dat zijn we overigens niet van plan, hoor!"

Tien jaar geleden was er veel te doen over de dorpshuizen op Schouwen-Duiveland. Tot 2007 was de gemeente eigenaar van de dorpshuizen. Daarna werd dat Zeeuwland. Daar was niet iedereen het destijds mee eens.

Lees ook: