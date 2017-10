Puzzelen met het puberbrein bij Pontes

Zo'n 100 ouders en docenten puzzelen over het puberbrein in Goes (foto: Omroep Zeeland )

Een opa uit Zierikzee zucht: "Ons meisje is 13 en ze is zo veranderd de afgelopen tijd." Een moeder van vier, ja vier, pubers. "Zitten we net lekker op de bank met zijn allen, slaat in één keer de sfeer om." Een docent van een middelbare school: "Ik hoop hier iets meer inzicht in dat puberbrein te krijgen."

Aletta Smits is een autoriteit op het gebied van pubers. Zij heeft jarenlang onderzoek gedaan naar pubers, hun gedrag en hun brein. Ze schat het aantal gegeven lezingen op zo'n 1000. Op de vraag of ze anders een lezing geeft in Zeeland dan bijvoorbeeld in Amsterdam begint ze te lachen. "Soms moet je iets meer je best doen om een zaal mee te krijgen. Laatst in Hulst ook bijvoorbeeld. Maar het komt altijd wel goed."

Hoe krijg ik mijn kleindochter van 13 zover dat ze haar kamer opruimt? " Opa uit Zierikzee met puber in huis

Smits begint haar lezing met enkele feiten. Volgens haar begint het puberen rond negen jaar en duurt dat tot het vijfentwinitigste levensjaar. "Dus het is niet afgelopen met achttien jaar. De hersenen groeien door tot je vijfentwintigste." Een zucht door de zaal. Smits: "Ja, het duurt langer dan je denkt."

Verder geeft ze uitleg over hoe het brein werkt en hoe het komt dat pubers soms zo onbereikbaar lijken. En haar gouden tip voor alle ouders en docenten: "Lach wat meer. Probeer te relativeren. Macht uitoefenen werkt averechts."

De moeder van vier pubers kijkt een beetje bedenkelijk bij de tip. "Tja, dat klinkt wel mooi. Maar is in de praktijk niet altijd even makkelijk."