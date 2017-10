Zeeuwse voedselbank voor dieren is een succes

Ziek

Lichtenberg kwam vorig jaar ziek thuis te zitten en ging er financieel flink op achteruit. Voor geen goud wilde ze haar twee honden Donna en Lotje missen. "Maar mijn honden moesten wel eten en voer is niet goedkoop. En als je dan ook nog met je hond bijvoorbeeld naar de dierenarts moet, dan wordt het wel heel krapjes."

Sociale media

Via sociale media kwam ze in gesprek met andere hondenbezitters en merkte dat ze niet de enige was met dit probleem. "Je hebt bijvoorbeeld mensen die hun baan kwijtraken, maar wel een huisdier hebben. Moeten die hun hond of kat dan maar wegdoen?"

Facebookgroep

Jolanda vond dat dit niet kon en startte in januari een Facebookgroep met de naam 'Dierenvoedselbank Walcheren'. Het is een besloten groep waar je lid van kan worden. Inmiddels heeft Jolanda bijna 500 leden en daar is ze erg blij mee. "Het zijn trouwens niet alleen mensen met een hulpvraag, maar er zitten ook donateurs tussen die regelmatig voer of geld geven."

Voer voor honden en katten (foto: Omroep Zeeland)

Werkwijze

De werkwijze is eigenlijk heel eenvoudig. Jolanda krijgt via Facebook een berichtje dat iemand bijvoorbeeld een zak kattengrit over heeft. Of er staat iemand aan de deur met een zak hondenbrokken of een hondenriem. Vervolgens plaatst zij een berichtje met foto op de pagina van de Facebookgroep. Leden kunnen reageren wanneer ze interesse hebben. En tot slot wordt het verloot onder de belangstellenden.

Criteria

Lichtenberg hanteert geen criteria om lid te worden van haar Facebookgroep. "Ik ga ervan uit dat mensen geen misbruik maken van het vertrouwen dat ik ze geef. Zoals de donateurs mij vertrouwen met het voer of geld dat ze doneren. We hebben namelijk ook een potje voor mensen die extra kosten hebben en het echt niet kunnen betalen.''

Streng

Jolanda is wel erg streng op mensen die een kitten of pup hebben en lid willen worden. "Als ik dat merk krijgen ze meteen een berichtje of telefoontje. Ik vind namelijk dat wanneer je weinig geld hebt je sowieso geen huisdieren moet nemen."

via een Facebookpagina wordt voedsel voor dieren verzameld. Eigenaren die slecht bij kas zitten kunnen hier terecht. (foto: Omroep Zeeland)

Stichting

Jolanda hoopt binnenkort een echte stichting te kunnen oprichten. "Er is al een notaris die belangeloos zijn medewerking wil verlenen om alle papieren te regelen. Ook betaalt hij alle kosten, zoals het inschrijven bij de Kamer van Koophandel." Daarnaast is ze in gesprek met een aantal belangstellenden om deel uit te gaan maken van het bestuur. "Er komt heel wat bij kijken, maar het zou toch echt helemaal te gek zijn wanneer dit lukt."

Porthos

Als de stichting er eenmaal is, wil ze graag samenwerken met Porthos, het zorgportaal op Walcheren. Deze instantie kan namelijk bepalen of iemand in aanmerking komt om een beroep te doen op de stichting. Dat vindt volgens bepaalde criteria plaats, waaronder bijvoorbeeld het inkomen van iemand. "Ik wil dat 't liefst zelf niet doen, want wie ben ik om te bepalen wie er wel of niet lid mag worden."