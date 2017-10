Zeeland wordt wakker: straatroof, vermiste vrouw en dierenvoedselbank

Het is woensdag 4 oktober en dit is in het nieuws in Zeeland.

(foto: Politie Zeeland - West-Brabant) Straatroof De politie onderzoekt een poging tot straatroof in Middelburg. Twee mannen en een vrouw zouden gisteravond hebben geprobeerd iemand te beroven in de omgeving van de Westmede en het Meiveld, bij het tunneltje onder de Schroeweg. Na de straatroofpoging zouden de drie zijn weggerend. Het gaat volgens de politie om twee mannen van 25 tot 30 jaar oud, mogelijk van Marokkaanse afkomst, en een mollige vrouw van rond de 25 jaar met donker haar en paarse kleding. Lees ook: Zoekactie na straatroof, drie overvallers vluchten weg Vermiste Duitse vrouw (foto: Politie) Vermist De politie heeft de foto verspreid van een 50-jarige Duitse vrouw die sinds maandag wordt vermist vanuit Oostkapelle. Ze heet Gaby Schlusser. Toen ze voor het laatst werd gezien, droeg ze een blauwe of zwarte broek en blauwe, sportieve wandelschoenen en had een felblauwe rugzak van het merk Janssport bij zich. De Duitse fietste op een gehuurde witte Gazelle-fiets van campingverhuur Het Dennenbos. Lees ook: Duitse spoorloos verdwenen vanuit Oostkapelle Voer voor honden en katten (foto: Omroep Zeeland) Dierenvoedselbank De Dierenvoedselbank Walcheren van Jolanda Lichtenberg uit Vlissingen is een succes. In ruim een half jaar heeft de Facebookgroep al bijna 500 leden. Via de besloten Facebookgroep kunnen mensen die het financieel wat minder hebben, in aanmerking komen voor extra voer voor hun huisdier. Ze wil nu een stichting oprichten die zich inzet voor deze doelgroep. Lees ook: Zeeuwse voedselbank voor dieren is een succes Paarden en hond op strand Westduin (foto: Ria Brasser uit Oost Souburg) Het weer: Er is vandaag vrij veel bewolking, maar het blijft droog. Er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind en het wordt 15 of 16 graden. Vanavond gaat het geleidelijk af en toe regenen.