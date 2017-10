Dode Westwal Goes is 83-jarige man die natuurlijke dood stierf

Een voorbijganger heeft vanmorgen een lichaam gevonden in het water aan de Westwal in Goes. Het gaat om een 83-jarige man uit Goes die een natuurlijke dood is gestorven, meldt de politie.

Het lichaam is aangetroffen in het water. (foto: Omroep Zeeland) De politie kreeg rond 06.30 uur de melding dat er een dode in het water zou liggen. Het lichaam werd aangetroffen in het water waar de Westwal en de 's-Heer Hendrikskinderendijk samenkomen. Bij het lichaam werd een fiets gevonden die vermoedelijk van de man is. Hoe de man in het water terechtgekomen is, is niet bekend.