Drie dierencrematoria is niet te veel

John van der Heijden en zijn vriendin Monique zijn de eigenaren van Dierencrematorium Zeeland. Maar er zijn al twee dierencrematoria in Zeeland. Is drie te veel? Volgens Van der Heijden niet: "Waarom zouden er niet drie crematoria naast elkaar kunnen bestaan in deze provincie? We richten ons vooral op Walcheren en daarmee zijn wij de enige".

Rondbellen

Voordat Van der Heijden aan zijn bedrijf begon heeft hij onderzoek gedaan naar de markt. "Het was lastig om cijfers te vinden van dierencrematoria". Daarom heeft hij zijn keuze om te starten uiteindelijk gebaseerd op een artikel van de overheid waarin staat dat de vraag toeneemt. Ook heeft hij een flink aantal dierenartsen in de omgeving gebeld om te polsen hoe zij zijn kansen inschatten.

Een muur met verschillende urnen voor overleden dieren in Dierencrematorium Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Geen concurrentie

Het oudste dierencrematorium is Huiduc in Heinkenszand, dat vijfentwintig jaar bestaat. Breskens kent sinds tien jaar Dierencrematorium Zeeuws-Vlaanderen. Walcheren heeft dus sinds kort het dierencrematorium van John van der Heijden. Alle drie eigenaren zeggen een stijging in het aantal klanten te zien en geen last te hebben van elkaars aanwezigheid. Integendeel, er is een groeiende vraag naar mogelijkheden om waardig afscheid te nemen van huisdieren.

Paarden cremeren

Inmiddels begint de zaak van Van der Heijden aardig te lopen. Het aantal klanten stijgt per week en hij sluit een uitbreiding in de toekomst niet uit. Dan wil Van der Heijden zich ook gaan richten op de verkoop van doodskisten voor dieren en het cremeren van paarden. Dat vraagt om meer investeringen en een grotere oven. "Dat zijn nog verre toekomstplannen, maar dat zou ik heel graag willen. Maar laten we eerst zorgen dat de zaken met de huisdieren zoals katten, honden en cavia's goed lopen".