Na een intensieve behandeling genas Lonneke. En na haar ziekte voelt ze zich niet alleen sterker, maar is ze zich ook veel meer bewust van de mooie dingen om haar heen. Zoals het wandelen lang de Oosterschelde met haar hondje. ''Ik ben er nog en ik geniet van elke dag.''

Ze vindt het heel bijzonder dat het vrouwenorkest Brass4BooBs met het maken van muziek geld inzamelt voor het Borstkanker Centrum Zeeland. De meeste acties om geld in te zamelen zijn vaak hardloopwedstrijden, maar muziek maken is toch iets heel persoonlijks.

Vrouwelijke muzikanten

Brass4BooBs is een Zeeuws gelegenheidsorkest dat muziek maakt voor onderzoek en behandeling van borstkanker. Het is, ondanks de term brass in de naam, een fanfare met alleen vrouwelijke muzikanten onder leiding van dirigent Cathy Kotoun. Het eerste optreden is 8 oktober in de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg.

Behalve de opbrengst van de concerten verschijnt er voor het goede doel ook een kalender van de dames, waarin ze naakt poseren met hun muziekinstrument.