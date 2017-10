Twee jaar cel geëist tegen broers in verkrachtingszaak

(foto: Omroep Zeeland)

Het incident vond plaats in 2013 en het slachtoffer was destijds zeventien jaar oud. De jongste broer had al enige tijd contact met het meisje via datingsite Badoo. Toen de twee met elkaar afspraken, kwam E. haar ophalen in een auto. Volgens het slachtoffer zouden ze een rondje gaan rijden, maar kwam hij samen met zijn broer. Het drietal reed naar Serooskerke waar D. haar vervolgens verkracht zou hebben.

Hoewel de jongste broer het slachtoffer niet heeft verkracht, eist het OM voor allebei een even zware straf. De officier van justitie spreekt van 'Loverboypraktijken' en rekent het de jongste broer zwaar aan dat hij alles heeft geregisseerd en niet heeft ingegrepen.

Schadevergoeding

Het OM eist ook een voorlopige schadevergoeding van 1.250 euro. Het slachtoffer zegt te lijden aan een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en wordt daarvoor behandeld.

De rechter doet 18 oktober uitspraak in de zaak.