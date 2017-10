Vlissingen wil laatste gesprek met Middelburg over woonwijk Essenvelt

DE Vlissingse wethouder Sem Stroosnijder (SP) (foto: Omroep Zeeland )

Essenvelt is voor Vlissingen een groot probleem, omdat de wijk met 400 nieuwe huizen een grote hap neemt uit het totale aantal woningen dat nog op Walcheren gebouwd mag worden. "De provincie heeft vastgesteld dat er de komende tien jaar 1.400 woningen op Walcheren bijgebouwd mogen worden. Wij moeten nog een hoop nieuwe woningen kwijt op het Scheldekwartier, en er zijn nog een aantal kleinere projecten in Vlissingen en ook de gemeente Veere. Dan leggen die 400 woningen in Essenvelt een groot beslag op de mogelijkheden", stelt Stroosnijder.



Maar Middelburg heeft daar vooralsnog geen boodschap aan en zet de plannen voor Essenvelt door. Volgende week praat een gemeenteraadscommissie over de wijk; eind oktober moet de gemeenteraad definitief beslissen. Stroosnijder wil dan ook op zeer korte termijn met Middelburgse bestuurders overleggen, voordat er definitieve beslissingen worden genomen.

Rechter

Hij hoopt er met Middelburg uit te komen, Lukt dat niet dan sluit Stroosnijder niet uit dat Vlissingen naar de rechter stapt om de aanleg van de wijk tegen te houden. "Dat zou natuurlijk wel een heel slechte zaak zijn, dat twee buurgemeentes elkaar voor de rechter treffen. Dat wil je niet. Het is een uiterste middel."

wijk Mortiere in Middelburg (foto: Omroep Zeeland )

Mortiere

Vlissingen wijst er nog op, dat Middelburg ook nog honderden woningen mag bouwen in de woonwijk Mortiere, tussen de A58 en de nieuwe N57. Voor deze woningen is al eerder toestemming gegeven, dus die vallen buiten de 1.400 woningen die er de komende tien jaar op Walcheren bij mogen komen.