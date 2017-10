Tiener opgepakt voor woninginbraken

Inbraak (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Afgelopen zomer vonden er in Zeeland een tiental woninginbraken plaats waarbij gelijktijdig ook auto's werden gestolen. Dat gebeurde onder meer in Domburg, Kamperland, Gapinge, Kruiningen en Nieuwdorp.

Vrijwel alle personenauto's zijn later weer teruggevonden, maar van de daders ontbrak elk spoor. In september hield de politie in dat onderzoek vier verdachten aan in de leeftijd van 18 tot 22 jaar oud. Zij werden bij toeval aangehouden toen surveillerende agenten in Bergen op Zoom hun auto een stopteken gaf wegens hun rijgedrag. In de auto bleken gestolen spullen te liggen. Het voorarrest van de vier verdachten is vandaag verlengd met negentig dagen.

