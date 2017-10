Woningcorporatie opent kliklijn op website

(foto: Omroep Zeeland)

In zeker twee gevallen bleek sprake van een vorm van woonfraude. Daarbij speelt volgens R&B Wonen waarschijnlijk een uitzendbureau ook een rol. In het andere geval gaat het vermoedelijk om illegale onderverhuur door de bewoner zelf.

Een team van R&B Wonen bracht in de avonduren onverwacht een bezoek aan een aantal verdachte adressen in de gemeente Reimerswaal. Bij verdachte adressen waar niemand thuis werd aangetroffen, zijn gesprekken gevoerd met omwonenden.

Naast de twee aangetroffen woonfraudes zijn nog drie lege woningen aangetroffen waarbij ook het vermoeden bestaat van uitkeringsfraude. De woningcorporatie heeft in die gevallen aan de gemeente geïnformeerd en onderzoekt nu of het juridisch mogelijk is om de huurovereenkomsten te ontbinden.

